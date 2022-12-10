В России за сутки выявили 7 397 случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки зарегистрировали 7 397 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Популярные статьи
- Захарова посмеялась над Вайкуле, заявившей, что она содержала весь СССР, а Пугачева - Россию
- «Я готова»: Маргарита Симоньян предлагает увеличить налоги для богатых, чтобы поднять зарплату офицерам
- Кадыров: зачистка населенных пунктов Херсонской области от украинских преступных элементов идет полным ходом
Свежие комментарии