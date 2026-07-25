Звезда шоу «Натальная карта» вышла замуж

Звезда популярного интернет-шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко вышла замуж. Видео со свадебной церемонии разместила гостья торжества Анжелика Залесская в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
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