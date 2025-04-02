В России могут создать службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан

Соответствующий указ размещен на официальном сайте Кремля Президент России Владимир Путин поручил создать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан в структуре МВД РФ на основе Главного управления по миграции.
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