Форлан – теннисист! Играл в паре еще с Марадоной, а теперь в 45 лет – на турнире среди профи

Влюблен в теннис всю жизнь. Диего Форлан дебютировал в профессиональном теннисе. В паре с аргентинцем Федерико Корией уругваец сыграл против двух боливийцев, Бориса Ариаса и Федерико Себальоса, на «Челленджере» в уругвайской столице Монтевидео.