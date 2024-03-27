В Самаре остановлено движение троллейбусов

Это связано с ситуацией на энергохозяйстве города.Так, по информации местных властей на контактной сети в отрезке Московского шоссе от улицы Революционной до Центрального автовокзала произошло отключение напряжения в контактной сети.
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