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Обломки БПЛА вызвали пожар в Кстовской промзоне

Обломки БПЛА вызвали пожар в Кстовской промзоне

Военные отразили атаку БПЛА на Нижегородскую область. Обломки сбитого беспилотника рухнули на территории Кстовской промзоны и спровоцировали пожар, сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

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