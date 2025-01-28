Обломки БПЛА вызвали пожар в Кстовской промзоне

Военные отразили атаку БПЛА на Нижегородскую область. Обломки сбитого беспилотника рухнули на территории Кстовской промзоны и спровоцировали пожар, сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
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