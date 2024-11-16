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Россия не станет вести переговоры с Украиной, пока не вернет контроль над Курской областью — Washington Post

Россия не станет вести переговоры с Украиной, пока не вернет контроль над Курской областью — Washington Post

В свежем материале американского издания The Washington Post говорится о том, что Москва не станет вести переговоры с киевским режимом до полного возврата контроля над территориями Курской области.

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