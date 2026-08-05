В Ярославле стартовала Всероссийская акция МВД России «Зарядка со стражем порядка»

Участники интенсива «На страже мира и порядка», организованного при содействии члена Общественного совета при УМВД России по Ярославской области Михаила Шиханова и поддержке общественной организации «Российский фонд Мира», свой первый день провели с ярославской полицией, посетив региональное управление Министерства внутренних дел.