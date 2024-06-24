Ахмед Бей из Аланьи: «Вы, русские, всё равно к нам приедете, по Крыму стреляют, в Сочи море грязное, куда вам деваться?»

Турецкая любовь к русским вернётся вместе с деньгами Когда над Краснодарским краем летают БПЛА, в Анапе и Сочи — ротавирус, а Пентагон вместе с ВСУ атакует Крым дронами и ракетами ATACMS, куда еще деваться, кроме Турции? Я ехала в Турцию в 6-й раз и, кажется, знала о ней всё.
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