Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 464 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Уфимцев
    Я вам, Люба, верю!!! Похоже, "...все то вы знаете, везде то вы побывали!" (с). Ну, дама умная, знаете... где вы ТАМ ...."КАК ОБЪЯСНИТЬ СО...
  • Tatiana Tykhonova
    Она скрытый враг, который работает на ЦРУГиппократы из киш...
  • Tatiana Tykhonova
    Всему виной Голикова, это она главный врагГиппократы из киш...

Ахмед Бей из Аланьи: «Вы, русские, всё равно к нам приедете, по Крыму стреляют, в Сочи море грязное, куда вам деваться?»

Ахмед Бей из Аланьи: «Вы, русские, всё равно к нам приедете, по Крыму стреляют, в Сочи море грязное, куда вам деваться?»

Турецкая любовь к русским вернётся вместе с деньгами Когда над Краснодарским краем летают БПЛА, в Анапе и Сочи — ротавирус, а Пентагон вместе с ВСУ атакует Крым дронами и ракетами ATACMS, куда еще деваться, кроме Турции? Я ехала в Турцию в 6-й раз и, кажется, знала о ней всё.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Александровна
что за страсть к этой Турции? кроме Сочи и Крыма в России масса прекрасных мест для отдыха! Свою страну сначала узнайте! турки пусть на немцах, так трепетно ими любимых, зарабатывают! россиян они всегда терпеть не могли!
Ответить
1 час.
Ирина Черных
То есть, вы всё поняли в меру своей испорченности. Но это ваши проблемы.
Ответить
53 мин.

Картина дня

наверх