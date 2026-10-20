Могла ли египетская принцесса, которую хоронили с украшениями, благовониями и слугами из загробной свиты, натянуть боевой лук? Шесть мумий из царского некрополя Дахшур пролежали в музейных хранилищах больше 130 лет, прежде чем учёные нашли на их костях ответ.