Мать жаловалась в полицию на отца, выбросившего годовалую дочь с пятого этажа

Известия/Дмитрий Коротаев Мать годовалой девочки, которую отец выбросил из окна пятого этажа и забыл на четыре дня в сугробе в Екатеринбурге, перед этим жаловалась в полицию, что мужчина угрожает убить ребенка, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.
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