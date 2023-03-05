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Чемпионат Греции. «Олимпиакос» в гостях сыграет с «Колоссосом», «Арис» встретится с «Перистери»

В воскресенье, 5 марта, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся два матча. Лидер турнира «Олимпиакос» сыграет в гостях с «Колоссосом», «Арис» встретится дома с «Перистери».

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