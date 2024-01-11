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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Какой погоды ждать в ближайшее время, подскажут приметы и поверья на 12 января

Какой погоды ждать в ближайшее время, подскажут приметы и поверья на 12 января

Какой погоды ждать в ближайшее время, подскажут приметы и поверья на 12 января Даниил Архаров12 января православные верующие чтут память святой Анисии Солунской, мученицы, отдавшей свою жизнь за веру в Иисуса Христа.

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