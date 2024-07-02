Армия Южной Кореи вновь начала стрельбы на полигонах рядом с границей с КНДР

Южнокорейская армия впервые за шесть лет возобновила проведение стрельб на полигонах вблизи границы с КНДР, которые ранее были приостановлены в рамках двусторонних договоренностей о снижении напряженности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии