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Армия Южной Кореи вновь начала стрельбы на полигонах рядом с границей с КНДР

Армия Южной Кореи вновь начала стрельбы на полигонах рядом с границей с КНДР

Южнокорейская армия впервые за шесть лет возобновила проведение стрельб на полигонах вблизи границы с КНДР, которые ранее были приостановлены в рамках двусторонних договоренностей о снижении напряженности.

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