Откровения от Олега Царева

АЛЕКСАНДР Крымский

Царенышь это беглый трусливый скот с донбасса. Вместо того что бы защищать свою родину он сидит в нашей Ялте и храбро попукивает . Еще и покушние на себя любимого разыграл. Шлюха танька монтян не отстает оба в свое время грязь на мой Крым лили теперь поцриотами России стали.