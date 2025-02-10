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Откровения от Олега Царева

Откровения от Олега Царева

Гений про злодейства Знаете, я как зайду на страницу к Олегу Цареву, потом прихожу в себя несколько часов.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Царенышь это беглый трусливый скот с донбасса. Вместо того что бы защищать свою родину он сидит в нашей Ялте и храбро попукивает . Еще и покушние на себя любимого разыграл. Шлюха танька монтян не отстает оба в свое время грязь на мой Крым лили теперь поцриотами России стали.
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14 час.
ВераВерная
Автору браво👏👏👏! Ну вот как после таких &quot;исторических справок&quot; к этим &quot;незаменимым специалистам&quot; относиться? Как в старом анекдоте: на собеседовании - опишите себя в двух словах - и смех, и грех!
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13 час.
Кошмар
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12 час.
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