Подробности: «Кинжалы» добили укро-авиабазу в Староконстантинове, окончательно отправив «призраков Киева» на шоссе

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как были уничтожены лiтаки и ракеты Storm Shadow ВСУ Александр Ситников Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС «Вооруженными силами Российской Федерации нанесены сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США», — говорится в сообщении Минобороны РФ (от 27 июля).

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Комментарии
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Yvan
&quot;Брехать&quot; - чисто хохлятская версия глагола, смысл которого - говорить неправду. Даже собаки брешут искренне.
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