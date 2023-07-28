Подробности: «Кинжалы» добили укро-авиабазу в Староконстантинове, окончательно отправив «призраков Киева» на шоссе

Как были уничтожены лiтаки и ракеты Storm Shadow ВСУ Александр Ситников Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС «Вооруженными силами Российской Федерации нанесены сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США», — говорится в сообщении Минобороны РФ (от 27 июля).