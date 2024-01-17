В деревню Богданово под Рязанью провели газ

Несколько домовладений уже успели подключить к газу. Среди таких — семья Шестовых, к которым в гости пришёл глава региона, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и представитель газовой компании.
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