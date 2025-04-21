В двух районах Смоленска ограничат проезд автотранспорта

Как пояснили в администрации областного центра, все три случая связаны с ремонтными работами. Так, в период с 18 апреля (21:00) до 20 апреля (18:00) ограничат движение автомобилей на участке дороги от пересечения улицы Крупской с Рославльским шоссе до проспекта Строителей.