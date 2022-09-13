Россиянам рассказали, как рассчитать необходимую сумму пенсии

Размер ежемесячного дохода на пенсии зависит от привычек человека, его круга общения и определяется индивидуально, сообщил в интервью радио Sputnik специалист по пенсионным накоплениям инвестиционной компании «Вектор Икс» Сергей Звенигородский.
Размер ежемесячного дохода на пенсии зависит от привычек человека, его круга общения и определяется индивидуально, сообщил в интервью радио Sputnik специалист по пенсионным накоплениям инвестиционной компании «Вектор Икс» Сергей Звенигородский.
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