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Россиянам рассказали, как рассчитать необходимую сумму пенсии

Россиянам рассказали, как рассчитать необходимую сумму пенсии

Размер ежемесячного дохода на пенсии зависит от привычек человека, его круга общения и определяется индивидуально, сообщил в интервью радио Sputnik специалист по пенсионным накоплениям инвестиционной компании «Вектор Икс» Сергей Звенигородский.

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