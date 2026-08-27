«Комфортное Поморье» объединяет: инициативы жителей преображают Виноградовский округ

В рамках рабочей поездки в Виноградовский округ председатель областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева и первый заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин оценили реализованные инициативы по благоустройству в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье».
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