Из-за отсутствия зрителей в Тюмени олимпийская чемпионка предложила проводить лыжные соревнования в Красноярске

Накануне шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени и Спартакиады с участием сильнейших лыжников России, которая также пройдет в столице Тюменской области, олимпийская чемпионка Вероника Степанова пожаловалась на немногочисленность болельщиков и предложила проводить лыжные соревнования в другом регионе.