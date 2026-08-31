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«Зенит» не отпустил Мостового в «Динамо» из-за Тюкавина — Гурцкая

«Зенит» не отпустил Мостового в «Динамо» из-за Тюкавина — Гурцкая

Тимур Гурцкая в шоу «Итоги» на канале «Это футбол, брат!» заявил, что «Зенит» не отпустил вингера Андрея Мостового в московское «Динамо» из-за отказа бело-голубых продать нападающего Константина Тюкавина.

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