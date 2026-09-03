Nasdaq завершила сделку по приобретению разработчика ИИ-платформ Dasseti

Биржевой оператор Nasdaq (NASDAQ: NDAQ) 2 сентября 2026 года официально объявил о завершении процедуры приобретения компании Dasseti — разработчика аналитических платформ на базе искусственного интеллекта для проведения комплексной проверки (due diligence) и финансового мониторинга.
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