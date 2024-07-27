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Кевин Дюрэнт о церемонии в Париже: «Весь промок, но мы здесь»

Кевин Дюрэнт о церемонии в Париже: «Весь промок, но мы здесь»

Звездный форвард «Финикса» и сборной США выложил собственную фотографию на фоне Эйфелевой башни. «Весь промок, но мы здесь», – написал баскетболист.

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