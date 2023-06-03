Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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«Настоящий шашлык»: что русские делают неправильно, когда готовят это блюдо?

«Настоящий шашлык»: что русские делают неправильно, когда готовят это блюдо?

Этимологически «шашлык» – это двусоставное слово из лексикона крымских татар. Особенности его приготовления имеют массу отличий от широко распространенных способов готовки этого популярного блюда – начиная от выбора мяса и заканчивая деталями жарки.

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