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Ускорение инфляции в Европе и технологический бум в Азии: макроэкономический разбор BNP Paribas

Ускорение инфляции в Европе и технологический бум в Азии: макроэкономический разбор BNP Paribas

Аналитический отдел BNP Paribas опубликовал глобальный обзор мировой экономики. В Еврозоне возобновились инфляционные риски: индекс HICP в августе поднялся до 2,9% в годовом выражении по сравнению с 2,8% месяцем ранее, чему способствовал новый скачок цен на энергоносители и промежуточные промышленной товары (рост базового PPI достиг 3,1% г/г).

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