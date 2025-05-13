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"Британцы придут лично. Эту стратегию они отрабатывали 500 лет"

"Британцы придут лично. Эту стратегию они отрабатывали 500 лет"

Коллаж NovorosInform Покушения на генералов в Москве, атаки на Крым и Кубань, вторжения под Курск и Белгород – всё это Киев делает не без помощи НАТО.

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Комментарии
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W
Walery
Приходит время с британией заканчивать...
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4 час.
zs
zhanna simonova
Британцы представляли угрозу,когда с ними были  5 чужих,теперь их нет.Стало меньше чужих и в Штатах-5.,В Европе-4.Не осталось чужих в Венгрии,Китае. На Украине-4,в Рассии-1 .
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3 час.
VK
Vladimir Kurbatov
Но и мы порабощённый народ и воюем в строго отведённых границах и рамках.
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2 час.
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