МИД Китая сравнил военные расходы США на Киев и затраты на экономическое сотрудничество

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в своих социальных сетях высмеял инициативы США по мирному урегулированию, сравнив военные расходы Соединенных Штатов на Киев и затраты на экономическое сотрудничество, сообщает РИА "Новости".