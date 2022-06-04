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МИД Китая сравнил военные расходы США на Киев и затраты на экономическое сотрудничество

МИД Китая сравнил военные расходы США на Киев и затраты на экономическое сотрудничество

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в своих социальных сетях высмеял инициативы США по мирному урегулированию, сравнив военные расходы Соединенных Штатов на Киев и затраты на экономическое сотрудничество, сообщает РИА "Новости".

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