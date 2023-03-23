Фейков нет. Только достоверные новости

7 811 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Ленская
    Наталья Ленская. Есть доказательства? Хорошо! ПРЕДУПРЕЖДЁН,ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН.  Полезут - получат своё. Да и что у Амери...США НАЧНУТ ВОЙНУ ...
  • Андрей Соловьев
    Что взять со страны, в которой премьер-министр пидор ?Цена толерантности
  • Antanas
    Поживем - увидим.Но учитывая что Китай и Россия против США.то по моему США проиграют эту войну.👍👍👍👍👍.США НАЧНУТ ВОЙНУ ...

Тяжкая жизнь российского олигарха

Тяжкая жизнь российского олигарха

Но в ней неожиданно наметился просвет. Чтобы выпасть из немилости Вашингтона предлагается выполнить три условия:— публично выступить против СВО;— осудить лично президента России Владимира Путина;— отдать не меньше половины своего состояния Украине.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх