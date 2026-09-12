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Культурология.рф

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Кино: Она ждала его из тюрьмы, а он был верен ей 60 лет: В чём обвиняли звезду фильма «Пираты XX века» Тадеуша Касьянова

Кино: Она ждала его из тюрьмы, а он был верен ей 60 лет: В чём обвиняли звезду фильма «Пираты XX века» Тадеуша Касьянова

Он был самой настоящей живой легендой, о котором с огромным уважением говорили и друзья, и недруги легендарного каратиста и каскадёра Тадеуша Касьянова.

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