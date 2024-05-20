Почти 4 тысячи деревьев посадили жители Сахалинской области в рамках акции «Сад памяти»

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 мая, ФедералПресс. В Сахалинской области прошла Всероссийская акция «Сад памяти». В пятницу, 18 мая, в Южно-Сахалинском лесничестве сотрудники агентства, волонтеры, представители нефтегазовых компаний, воспитанники Троицкого детского дома, юнармейцы, семьи участников СВО и другие неравнодушные жители региона вместе взялись за посадку деревьев.