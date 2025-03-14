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Жителей многоэтажек ждет рост расходов на ЖКУ – за что опять придется платить

Жителей многоэтажек ждет рост расходов на ЖКУ – за что опять придется платить

Жителей многоэтажек ждет рост расходов на ЖКУ – за что опять придется платить Евгения КомароваВ ряде российских многоэтажек жителям опять придется платить больше за ЖКУ – расходы могут вырасти с 6 апреля.

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