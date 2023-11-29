«А зато люди были добрее», — так говорят те, кто с улыбкой вспоминают времена давно ушедшего Советского Союза.
Ужасы быта: как мы жили в советское время на самом деле
Комментарии
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Александр Прохоров
Вы описываете период развала СССР.
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15 час.
Alexander Ivanovich
ВАНЬЁ! Заказное ВРАНЬЁ!
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8 час.
Николай Николаевич
Я тоже как-то счастливого видел в луже перед продуктовым магазином в Перми на Мотовилихе. И в первый раз видел женщин,пьющих из горла на вокзале Кишинева.
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8 час.
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