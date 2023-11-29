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Позитив для оптимистов

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Ужасы быта: как мы жили в советское время на самом деле

Ужасы быта: как мы жили в советское время на самом деле

«А зато люди были добрее», — так говорят те, кто с улыбкой вспоминают времена давно ушедшего Советского Союза.

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Комментарии
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Александр Прохоров
Вы описываете период  развала СССР.
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15 час.
Alexander Ivanovich
ВАНЬЁ! Заказное ВРАНЬЁ!
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8 час.
Николай Николаевич
Я тоже как-то счастливого видел в луже перед продуктовым магазином в Перми на Мотовилихе. И в первый раз видел женщин,пьющих из горла на вокзале Кишинева.
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8 час.

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