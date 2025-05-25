Операторы FPV-дронов уничтожили бронемашину MaxxPro и живую силу ВСУ в зоне СВО

Российские военнослужащие при помощи FPV-дронов сорвали контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позиции мотострелкового подразделения группировки войск «Восток» в направлении поселка Отрадное на южнодонецком направлении, уничтожив при этом технику и живую силу противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии