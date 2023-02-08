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Таунхаусы по закону

Таунхаусы по закону

Уже почти год в российском законодательном поле существует термин «дом блокированной застройки». Росреестр решил еще раз напомнить, в чем состоит суть изменений, вступивших в силу 1 марта 2022 года, и как эти изменения повлияли на жизнь хозяев таунхаусовПочти год назад, 1 марта 2022 года, вступили в силу изменения в Градостроительный кодекс и Жилищный кодекс, благодаря чему появилось определение двух категорий жилья: многоквартирный дом (здесь всем понятно) и дом блокированной застройки.

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