Мурашко сообщил о сокращении числа курильщиков в Росиии

Количество курильщиков уменьшается в большинстве регионов России, но проблема курения вейпов среди молодежи остается актуальной, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в беседе с РИА Новости накануне Всемирного дня без табака.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии