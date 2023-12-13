Аналитики Дзена назвали главные символы Нового года для трех поколений россиян

Аналитики контентной платформы Дзен провели опрос на тему, какой контент и традиции считают главными на Новый год представители разных возрастов: зумеры (от 18 до 24 лет), миллениалы (от 25 до 34 лет) и поколение Х (от 35 до 45 лет).