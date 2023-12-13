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Аналитики Дзена назвали главные символы Нового года для трех поколений россиян

Аналитики Дзена назвали главные символы Нового года для трех поколений россиян

Аналитики контентной платформы Дзен провели опрос на тему, какой контент и традиции считают главными на Новый год представители разных возрастов: зумеры (от 18 до 24 лет), миллениалы (от 25 до 34 лет) и поколение Х (от 35 до 45 лет).

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