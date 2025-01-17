Народный депутат Украины Александр Дубинский, который длительное время содержится киевским режимом в СИЗО по обвинению в государственной измене, провёл ликбез для Владимира Зеленского в отношении Будапештского меморандума.
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