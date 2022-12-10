Белый дом согласился на аудит предоставленной Киеву помощи

Позицию администрации президента США озвучил пресс-секретарь американского Совбеза Джон Кирби.Джон Кирби во время пресс-конференции сообщил, что Белый дом солидарен с предложением конгрессменов о проведении аудита предоставленной Украине помощи.
Позицию администрации президента США озвучил пресс-секретарь американского Совбеза Джон Кирби.Джон Кирби во время пресс-конференции сообщил, что Белый дом солидарен с предложением конгрессменов о проведении аудита предоставленной Украине помощи.
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