Царьград

5 204 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • роман романыч
    вечно оправдываемсяЛавров раскрыл су...
  • Виталий Сорокин
    И что вырастит из этого психопата??? Маньяк?15-летний подрост...
  • Андрей Медведников
    Финны падлы! Тоже заслуживают того же, чего шляхта, англосаксонцы, фашисты и вся остальная мерзотная орда!Русские дипломаты...

Белый дом согласился на аудит предоставленной Киеву помощи

Белый дом согласился на аудит предоставленной Киеву помощи

Позицию администрации президента США озвучил пресс-секретарь американского Совбеза Джон Кирби.Джон Кирби во время пресс-конференции сообщил, что Белый дом солидарен с предложением конгрессменов о проведении аудита предоставленной Украине помощи.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх