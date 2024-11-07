Экс-глава Республики Коми назначен первым замначальника управления Минобороны

Бывший руководитель Республики Коми Владимир Уйба назначен первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.
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