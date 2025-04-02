МВД РФ: мошенники крадут деньги пенсионеров ссылаясь на перерасчет стажа

Злоумышленники звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками социальных служб, и сообщают о необходимости произвести перерасчет трудового стажа, в качестве аргумента они используют угрозу возбуждения уголовного дела за содействие Украине.
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