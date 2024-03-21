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Спички - не игрушка

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Вагенкнехт призвала снять с России санкции и прекратить помогать Украине

Вагенкнехт призвала снять с России санкции и прекратить помогать Украине

Необходимо трезво подвести баланс: российская экономика процветает, в то время как немецкая — сокращается, подчёркивает Сара Вагенкнехт в интервью Welt.

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