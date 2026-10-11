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Глава Минфина США Бессент: поставки дизеля из России снизят цены на заправках

Глава Минфина США Бессент: поставки дизеля из России снизят цены на заправках

Американцы увидят снижение цен на заправках после поставок дизельного топлива из России. С таким заявлением в эфире телеканала Fox News выступил министр финансов США Скотт Бесент.

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