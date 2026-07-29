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МОСИНФОРМ

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МЧС предупреждает москвичей о грозе с порывами ветра до 15 метров в секунду

МЧС предупреждает москвичей о грозе с порывами ветра до 15 метров в секунду

В ближайшие часы столицу накроет непогода, сотрудники столичного МЧС передают предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях, а синоптики констатируют: в мегаполисе установилась сентябрьская погода.

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