ИИ сможет копировать себя на телевизоры, умные колонки, камеры, холодильники и другие домашние устройства, чтобы «жить» и работать прямо на них без необходимости в дата-центрах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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