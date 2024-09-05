Ракова: В Москве началась кампании по вакцинации от гриппа

В Москве началась кампания по вакцинации от гриппа. Об этом сообщает в четверг, 5 сентября, «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
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