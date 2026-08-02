Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Одна из соседних с Россией стран совершенствует методы борьбы с дронами

Одна из соседних с Россией стран совершенствует методы борьбы с дронами

Вооружённые силы Белоруссии проводят системную работу по адаптации к современным воздушным угрозам. Как сообщил командующий Силами специальных операций Республики Беларусь Александр Ильюкевич, ключевым ориентиром в этом процессе служит боевой опыт, накопленный в ходе конфликта на Украине.

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