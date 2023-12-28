Украинцы очередью стоят за паспортами в Варшаве на фоне планов по мобилизации

Огромные очереди украинцев наблюдаются в Варшаве, где жители стоят за документами. Об этом сообщил главред украиноязычного польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой, опубликовав фото и видео соцсетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии