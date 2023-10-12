Московское дерби завершилось победой красно-белых.Московское дерби завершилось победой красно-белых.Заслуженный тренер России Владимир Плющев подверг критике работу судейской бригады на матче между «Спартаком» и ЦСКА (5:3) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)