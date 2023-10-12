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Плющев остался недоволен судейством в матче «Спартак» – ЦСКА в КХЛ

Плющев остался недоволен судейством в матче «Спартак» – ЦСКА в КХЛ

Московское дерби завершилось победой красно-белых.Московское дерби завершилось победой красно-белых.Заслуженный тренер России Владимир Плющев подверг критике работу судейской бригады на матче между «Спартаком» и ЦСКА (5:3) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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