Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Днепропетровск. Люди отказываются воевать за вешателей и «границы-91»

Днепропетровск. Люди отказываются воевать за вешателей и «границы-91»

Сегодня продолжим тему о нарастающем скепсисе украинцев по отношению к военным притязаниям Зе-хунты. Напомним, что подняли мы ее в связи с утверждениями некоторых социологических агентств (в частности, Института Гэллапа) о том, что от 50% до 62% населения «незалежной» не верят в возвращение к границам 1991 года, а уж тем более в расчленение России.

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